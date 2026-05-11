TRT Haber 11.05.2026 15:07

Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada

Gaziantep'in Araban ilçesinde polise ateş açtıktan sonra bindiği taksinin sürücüsünü rehin alarak kaçmaya çalışan şüpheli, şoförün müdahalesi sonucu yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının polisle girdiği kovalamaca anları araç içi kamerasınca kaydedildi.

Olay, Araban ilçesinde Semih Çalışkan isimli şahsın bir kadını da yanına alarak taksi sürücüsünü silah zoruyla rehin almasıyla başladı.

Şüphelinin yakalanması için operasyon başlatan polis ekipleri, aracı takibe aldı. İlçede başlayan ve Gaziantep kent merkezine kadar devam eden onlarca kilometrelik kovalamaca sırasında şüpheli, polis araçlarına defalarca ateş açtı.

Şoförden cesur müdahale

Kovalamaca sırasında Yavuzeli ilçesindeki polis uygulama noktasına gelindiğinde, şüphelinin polise ateş açmak üzere olduğunu fark eden taksi sürücüsü, canını hiçe sayarak müdahalede bulundu. Silahlı şüpheliyi engellemek için hamle yapan sürücü, zanlının elindeki silahı alarak araçtan dışarı attı. Bu sırada aracın kapısının açılmasını fırsat bilen güvenlik güçleri, Semih Çalışkan'ı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

"Son gücümle silahı elinden aldım"

Olayın ardından yaşadığı dehşet anlarını anlatan taksi sürücüsü, şüphelinin yol boyunca polise ateş ettiğini ve kendisini de tehdit ettiğini belirtti.

Yavuzeli'ndeki uygulama noktasına geldiklerinde zanlının silahını polise doğrulttuğunu ifade eden sürücü, "Yakın mesafeden polise ateş etmek üzereydi. Hemen müdahale ederek silahı camdan aşağı attırdım. Son gücümle elindeki silahı aldım ve dışarı fırlattım." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Semih Çalışkan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

