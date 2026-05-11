Dünya
AA 11.05.2026 15:56

İsrail Sivil Havacılık Otoritesi Direktörü: Ben Gurion Havalimanı bir Amerikan askeri üssüne dönüştü

İsrail Sivil Havacılık Otoritesi Direktörü Shmuel Zakai, ülkede ABD'nin İran'a saldırılar öncesinde başlayan ve ateşkes sonrasında da yoğun şekilde devam eden Amerikan askeri yığınağına ilişkin, "Ben Gurion Havalimanı bir Amerikan askeri üssüne dönüştü." dedi.

İsrail Sivil Havacılık Otoritesi Direktörü: Ben Gurion Havalimanı bir Amerikan askeri üssüne dönüştü

İsrail'in Calcalist haber sitesine göre, Zakai, İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev ve Bakanlık Genel Müdürü Moshe Ben Zaken ile temasa geçerek, Amerikan askeri uçaklarının yoğun varlığının İsrailli havayollarının faaliyetlerine ve yerel havacılık sektörüne ciddi zarar verdiğini söyledi.

"Ben Gurion Havalimanı bir Amerikan askeri üssüne dönüştü." diyen Zakai, bunun yerel havayolu şirketlerini çökertip yabancı havayolu şirketlerini ise kaçırdığını, uçakların askeri üslere tahliye edilmemesi durumunda büyük zarara uğrayacakları uyarısında bulundu.

Zakai, yabancı havayolu şirketlerinin dönüşünü engelleyen bu durumun uçak bilet fiyatlarında büyük artışa yol açacağını belirtti.

Ben Gurion'un İsrail'in tek uluslararası havalimanı olduğunu hatırlatan Zakai, buna karşın burada çok sayıda Amerikan askeri uçağının bulunduğuna ve bir askeri üsse dönüşen havalimanında sivil faaliyetlerin sınırlandığını kaydetti.

ABD'nin bir yandan İran ile kırılgan ateşkes ve müzakereleri sürdürürken diğer yandan bölgeye askeri yığınak yapmaya devam ettiği biliniyor.

Tahran yönetimi, saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını 10 Mayıs'ta arabuluculara iletmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın taslağa verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu öne sürerken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor." ifadesini kullanmıştı.

