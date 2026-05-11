AA 11.05.2026 15:33

Rusya: Ukrayna ordusu, 8 Mayıs'tan bu yana 23 bin 802 kez ateşkesi ihlal etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun, 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle ilan edilen geçici ateşkesi 8 Mayıs'tan bu yana 23 bin 802 kez ihlal ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararı doğrultusunda, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle ilan edilen geçici ateşkesin 8 Mayıs saat 00.00'da başladığı hatırlatılan açıklamada, Rus ordusunun ateşkese uyduğu ve bulundukları pozisyonlarda kaldıkları ifade edildi.

"Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava araçları (İHA) ve topçuları ateşkese rağmen Rus birliklerinin pozisyonlarına saldırılar düzenledi." denilen açıklamada, "Son 24 saatte Ukrayna ordusu, 12 kez saldırı girişiminde bulunarak birliklerimizin mevzilerine çok namlulu roketatar, topçu ve havan toplarıyla 767 kez ateş açtı, 6 bin 905 kez de İHA saldırısı düzenledi. Ateşkes süresince özel askeri operasyon bölgesinde toplam 23 bin 802 ateşkes ihlali kaydedildi." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna güçlerinin ayrıca Rus toprağı Belgorod bölgesindeki sivil unsurlara 18 İHA ile saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, bu saldırı sonucu 2 kişinin yaralandığı, birçok bina ve 2 evin hasar gördüğü bildirildi.

Rus birliklerinin ateşkes ihlallerine karşılık verdiği aktarılan açıklamada, bu saldırılar esnasında İHA yönetim ve kullanma merkezlerinin vurulduğu belirtildi.

Ateşkes süreci

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan etme kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildiğini ve ateşkesin tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını ve her iki ülkeden 1000 esir askeri değişiminin yapılmasını içerdiğini açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna da Trump'ın söz konusu inisiyatifini kabul ettiklerini açıklamıştı.

