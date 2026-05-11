Gündem
TRT Haber 11.05.2026 17:32

33 ilde dolandırıcılara operasyon: 8,7 milyar liralık suç geliri tespit edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesinin çökertildiğini, operasyonda 8,7 milyar liralık suç gelirinin saptandığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının tam bir eş güdüm içinde yürüttüğü çalışmaların suç odaklarına geçit vermediğini vurguladı.

"Suç odaklarının nefesini kesmeye devam ediyoruz"

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonun detaylarını paylaşan Gürlek, şu ifadeleri kullandı;

Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, tam bir eş güdüm içinde yürüttüğü çalışmalar; suç odaklarının nefesini kesmeye devam ediyor. Kurumlarımızın ortaya koyduğu bu güçlü irade, suçla mücadelemizdeki en büyük dayanağımızdır. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilimizde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir.

8,7 Milyar TL’lik devasa bir suç gelirinin tespit edildiği bu operasyon kapsamında, tüm sorumlular hakkında gereken adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden hiçbir yapıya asla geçit vermeyeceğiz. Bu başarılı operasyonda emeği geçen; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğümüze ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.

