Çok Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 11.05.2026 18:05

Kurban Bayramı öncesi Kızılay'dan bütçe rahatlatan hamle

Türk Kızılay, geleneksel hale gelen vekâletle kurban kesim kampanyası kapsamında Türkiye ve Gazze/Filistin başta olmak üzere tam 30 farklı ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Kızılay, kurban hisse bedellerinde bağışçılara 2 ila 4 taksit arasında ödeme kolaylığı da sağlıyor.

Kurban Bayramı öncesi Kızılay'dan bütçe rahatlatan hamle

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da belli oldu.

Türk Kızılay'ın 2026 yılı vekâlet bedelleri, yurt içi ve yurt dışı seçeneklerine göre belirlendi. Yurtiçi ve Gazze/Filistin: Vekalet bedeli 17 bin 250 TL olarak açıklandı.

Yurt Dışı (Diğer Ülkeler) Yurt dışındaki 30 ülke için vekâlet bedeli 6 bin 350 TL olarak belirlendi.

Kurban Bayramı öncesi Kızılay'dan bütçe rahatlatan hamle

Taksit imkanı

Kurban hisse bedellerinde bağışçılara 2 ila 4 taksit imkanı da sunuluyor. 

Bağışçılar, kurumun resmi internet sayfası olan kizilay.org.tr üzerinden, akıllı telefonlarda bulunan Kızılay Mobil Bağış Uygulamasından, tüm bankalardan 7/24 FAST sistemi ile EFT/Havale yoluyla, bankaların ödeme ekranlarında yer alan Kızılay Bağış seçeneği ile yurt içinden 168, yurt dışından ise 0 212 168 00 00 numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattını arayarak bağış yapabilecekler.

Kızılay’dan kurbanda 30 ülkede iyilik harekatı

Türk Kızılay, 2026 Kurban Bayramı'nda iyilik sınırlarını Türkiye'nin çok ötesine taşıyarak tam 30 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Kurban Bayramı öncesi Kızılay'dan bütçe rahatlatan hamle

Bosna-Hersek'ten Somali'ye, Afganistan'dan Yemen'e kadar geniş bir coğrafyada kurban bereketi yaşatacak olan Kızılay, yurt dışı kurban vekâlet bedelini 6.350 TL olarak duyurdu.

Ayrıca kurban hisse bedellerinde bağışçılara 2 ila 4 taksit arasında ödeme kolaylığı da sağlıyor.

Kızılay'ın yurt dışı organizasyonlarında bağışçılar için en çok öne çıkan detay ise dağıtım şekli. Yurt dışında kesilen kurbanlar taze et olarak doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Hayırseverler, Kızılay’ın resmi internet sayfası www.kizilay.org.tr üzerinden ve banka bağış hesaplarından 7/24 FAST sistemi ile EFT/Havale yoluyla saniyeler içinde yurt dışı kurban vekâletlerini verebiliyor.
 

ETİKETLER
Filistin Devleti Gazze Kızılay Kurban Bayramı
Sıradaki Haber
Tunceli-Ovacık kara yolu 2-3 gün ulaşıma kapatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:36
33 ilde dolandırıcılara operasyon: 8,7 milyar liralık suç geliri tespit edildi
17:13
Sağlık Bakanlığından 'hantavirüs' açıklaması: Türk vatandaşların test sonuçları negatif
17:05
Bakan Tekin: Çocuklarımıza milli şuur kazandırıyoruz
16:37
Tunceli-Ovacık kara yolu 2-3 gün ulaşıma kapatılacak
16:32
AB, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırım konusunda anlaşma sağladı
16:13
Bakan Tekin: Türkiye Avrupa'da matematik ve fen eğitiminde ilk 5 ülke arasında yer alıyor
TRT Genç kanalı için hazırlanan "Birlikteyiz" programının lansmanı yapıldı
TRT Genç kanalı için hazırlanan "Birlikteyiz" programının lansmanı yapıldı
FOTO FOKUS
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ