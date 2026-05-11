Kurban Bayramı öncesi Kızılay'dan bütçe rahatlatan hamle

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da belli oldu.

Türk Kızılay'ın 2026 yılı vekâlet bedelleri, yurt içi ve yurt dışı seçeneklerine göre belirlendi. Yurtiçi ve Gazze/Filistin: Vekalet bedeli 17 bin 250 TL olarak açıklandı.

Yurt Dışı (Diğer Ülkeler) Yurt dışındaki 30 ülke için vekâlet bedeli 6 bin 350 TL olarak belirlendi.

Taksit imkanı

Kurban hisse bedellerinde bağışçılara 2 ila 4 taksit imkanı da sunuluyor.

Bağışçılar, kurumun resmi internet sayfası olan kizilay.org.tr üzerinden, akıllı telefonlarda bulunan Kızılay Mobil Bağış Uygulamasından, tüm bankalardan 7/24 FAST sistemi ile EFT/Havale yoluyla, bankaların ödeme ekranlarında yer alan Kızılay Bağış seçeneği ile yurt içinden 168, yurt dışından ise 0 212 168 00 00 numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattını arayarak bağış yapabilecekler.

Kızılay’dan kurbanda 30 ülkede iyilik harekatı

Türk Kızılay, 2026 Kurban Bayramı'nda iyilik sınırlarını Türkiye'nin çok ötesine taşıyarak tam 30 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Bosna-Hersek'ten Somali'ye, Afganistan'dan Yemen'e kadar geniş bir coğrafyada kurban bereketi yaşatacak olan Kızılay, yurt dışı kurban vekâlet bedelini 6.350 TL olarak duyurdu.

Kızılay'ın yurt dışı organizasyonlarında bağışçılar için en çok öne çıkan detay ise dağıtım şekli. Yurt dışında kesilen kurbanlar taze et olarak doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

