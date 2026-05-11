AA 11.05.2026 23:43

İlk "AB-Suriye Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı" gerçekleştirildi

Avrupa Birliği (AB) ile Suriye arasındaki ilk "Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı" Brüksel'de gerçekleştirildi.

İlk "AB-Suriye Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı" gerçekleştirildi
[Fotograf: AA]

AB Konseyi'nden Brüksel'de düzenlenen toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplantının AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin başkanlığında gerçekleştiği bildirildi.

Toplantının, AB ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde ilerleme sağlanması ve AB’nin Suriye’de istikrarın sağlanması, sosyoekonomik toparlanma ile kapsayıcı siyasi geçişe yönelik destek çalışmalarının ele alınması açısından fırsat olarak değerlendirildiği aktarılan açıklamada, AB-Suriye ilişkileri ile bölgesel meselelerin yanı sıra Suriye'deki geçiş sürecinin de ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin Suriye'nin siyasi geçiş, sosyoekonomik toparlanma ve yeniden inşa çabalarına desteğini yinelediği belirtilirken, tüm Suriyelilerin haklarının korunmasının önemi ile istikrarın güçlendirilmesi, insani yardım ve sosyoekonomik kalkınmanın desteklenmesi için koordinasyonun artırılması gerektiği vurgulandı.

Avrupa Birliği Suriye
