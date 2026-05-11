Açık 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.05.2026 22:42

Balıkesir'de bitişiğinde temel kazısı yapılan bina yıkıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bitişiğinde temel kazısı yapılan 3 katlı bina yıkıldı.

Balıkesir'de bitişiğinde temel kazısı yapılan bina yıkıldı

Yalı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın yanında inşaat için temel kazısı yapıldı.

Çalışmalar sırasında binada çatlakların meydana gelmesi üzerine burada yaşayanlar tahliye edildi.

Çevresinde güvenlik önlemi alınan bina, bir süre sonra temel kazısının bulunduğu alana doğru yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Enkaz alanında yapılan ilk incelemede herhangi bir can kaybının yaşanmadığı tespit edildi.

Ekipler, çevredeki yapılarda da kontroller gerçekleştirdi.

Söz konusu binanın yıkıldığı anlar, çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
Zuhal Böcek "rüşvet" soruşturmasında ek ifade verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:02
'MV Hondius' gemisinden tahliye edilen 1 kişinin daha hantavirüs testi pozitif çıktı
00:23
İşgalci İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 40 dükkanı yıktı
00:07
'Dijital Çağda Türkçe Bilgi Şöleni' 13 Mayıs'ta başlayacak
00:05
BM: İsrail'in hafta sonu Gazze'ye saldırılarında can kayıpları yaşandı
23:54
İsrailli bakan, Batı Şeria için işgal planını açıkladı
23:50
İlk "AB-Suriye Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı" gerçekleştirildi
TRT Genç kanalı için hazırlanan "Birlikteyiz" programının lansmanı yapıldı
TRT Genç kanalı için hazırlanan "Birlikteyiz" programının lansmanı yapıldı
FOTO FOKUS
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ