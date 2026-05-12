Dünya
AA 12.05.2026 00:57

'MV Hondius' gemisinden tahliye edilen 1 kişinin daha hantavirüs testi pozitif çıktı

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius gemisinden tahliye edilerek Madrid'e getirilen 14 İspanyol yolcudan birinin PCR hantavirüs testi pozitif çıktı.

'MV Hondius' gemisinden tahliye edilen 1 kişinin daha hantavirüs testi pozitif çıktı

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, dün Tenerife'den Madrid'deki Gomez Ulla askeri hastanesine getirilen 14 İspanyol yolcuya yapılan hantavirüs testi bir kişide pozitif, 13 kişide negatif çıktı.

Bakanlık kaynakları, testi pozitif çıkan yolcunun herhangi bir semptomu olmadığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve ön sonucu doğrulayacak veya reddedecek ikinci bir test yapılacağı bilgisini paylaştı.

Protokol gereği, negatif test sonucu çıkan diğer 13 kişiden ayrılan söz konusu kişinin hastanenin Yüksek Düzey İzolasyon ve Tedavi Ünitesine (UATAN) nakledildiği kaydedildi.

2 kişinin hantavirüs testleri pozitif çıkmıştı

Diğer yandan Cadena Ser radyosuna konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Javier Padilla, hastayla ilgili fazla detay vermekten kaçınarak, sadece erkek olduğunu belirtti.

Padilla, söz konusu kişinin asemptomatik olmasına rağmen, ilk numunenin alınmasının hemen ardından sağlık ekibinin kendisini sonuç hakkında bilgilendirdiğini ve sıkı güvenlik önlemleriyle fiziksel temasa geçilmeden UATAN'a nakledildiğini açıkladı.

"Onunla ilgileneceğiz ve ona mümkün olan en iyi şekilde davranacağız." diyen Padilla, bu kişinin izolasyondaki diğer kişiler gibi psikolojik destek aldığını ifade etti.

Tenerife'deki Granadilla de Abona limanında iki gün kaldıktan sonra içinde kalan 27 mürettebat ve Dünya Sağlık Örgütü'nden bir doktor ve bir hemşire ile birlikte Hollanda'nın Rotterdam limanına doğru yola çıkan MV Hondius gemisinden tahliye edilerek uçakla ülkelerine gönderilen yolculardan şimdiye kadar 1 Fransız ve 1 Amerikalı'da hantavirüs tespit edilmişti.

Hantavirüs İspanya
İşgalci İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 40 dükkanı yıktı
İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı
İşgalci İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 40 dükkanı yıktı
'Dijital Çağda Türkçe Bilgi Şöleni' 13 Mayıs'ta başlayacak
BM: İsrail'in hafta sonu Gazze'ye saldırılarında can kayıpları yaşandı
İsrailli bakan, Batı Şeria için işgal planını açıkladı
İlk "AB-Suriye Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı" gerçekleştirildi
TRT Genç kanalı için hazırlanan "Birlikteyiz" programının lansmanı yapıldı
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
