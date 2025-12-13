Tiftik, yeni destek mekanizmalarıyla ekonomiye kazandırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, tiftik keçisinin Ankara'ya özgü bir tür olduğunu, Türkiye'deki tiftik keçisi üretiminin yüzde 78'inin başkentte gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bu özel türün korunması ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Yumaklı, Resmi Gazete'de yayımlanan yasal düzenlemeyle tiftiği, sözleşmeli üretim kapsamına aldıklarını anımsattı.

Yumaklı, tiftik keçisinin hem üretiminin hem de kalite ve verimlilik özelliklerinin artırılmasına dönük çalışmalara verdikleri desteklerle yardımcı olduklarını anlatarak, "Özellikle üreticilerimizin Ankara'da yapmış oldukları bu üretim, Türkiye'de bu manada çok önemli bir etkiye sahip olacak." diye konuştu.

Geçen yıla göre bu alanda verdikleri desteği 2 katına kadar artırdıklarını kaydeden Yumaklı, ayrıca Bakanlık olarak üreticilerin yanında olduklarını ve onların bütün çalışmalarına nezaret ettiklerini söyledi.

"Tiftiği ciddi bir potansiyel alanı olarak görüyoruz"

Yumaklı, dünyada özellikle tiftikten yapılmış tekstil ürünlerinin tercih edildiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tiftiği, daha da geliştirilecek ciddi bir potansiyel alanı olarak görüyoruz. Aynı zamanda bunun sanayisinin de geliştirilmesi gerekiyor ki ekonomiye katma değerli bir ürün olarak gelmiş olsun. Bu konuda da çalışmalarımız var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla bu üretim türünün de özel olarak desteklenmesi yolunda çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda söz sahibi olma hedefimiz var, inşallah bunu da gerçekleştireceğiz."

Sözleşmeli üretimin, tarımsal üretimin olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Yumaklı, söz konusu üretimi sadece tek bir üründe değil, bütün başlıklarda geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Yumaklı, geçen yıl hayvansal ve bitkisel üretim ile su ürünleri için üretim planlamasını devreye aldıklarını hatırlatarak, buradaki temel meselenin, sözleşmeli üretimin geliştirilmesi olduğunu anlattı.

"Sözleşmeli üretimin kapsamını genişletmeye devam edeceğiz"

Sözleşmeli üretimin bazı sorunları olduğunu aktaran Yumaklı, yapılan sözleşmelerin hem üretici hem de alıcı açısından çok uygulanabilir olmadığıyla ilgili şikayetlerin bulunduğunu ifade etti.

Yumaklı, söz konusu şikayetleri tek tek analiz ettiklerine dikkati çekerek, "Tip sözleşmeler oluşturduk. Bu sözleşmelerin bir nüshasının Bakanlığa gelmesini sağladık ki bunları elektronik hale getirip, özellikle kağıt ve bürokratik işlemlerden kurtaralım istedik. Bakanlık olarak bu sözleşmelerin de takibini yapmaya başladık." şeklinde konuştu.

Alıcı ve satıcı arasında anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik tahkim müessesesini getirdiklerini söyleyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Anlaşmazlıkların da çok hızlı şekilde, 1-2 hafta gibi bir süre içerisinde çözülmesini sağladık. Burada üreticinin, ürünün satış garantisi ve piyasanın gidişatına göre değil, yapmış olduğu sözleşmenin sonuçlarına göre gelir elde etmesi önemli. Bunu tedarik edip de ürüne dönüştürecek olanlar için de ham madde garantisinin sağlanması önemli. Dolayısıyla sözleşmeli üretimle alakalı bütün başlıklarda bunu geliştirmeye ve sözleşmeli üretimin kapsamının genişletilmesini sağlamaya devam edeceğiz."