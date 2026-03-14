Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı

Karabük'te Yalçın Açıkgöz, parkta köpeğini gezdiriyordu. Ancak hem kendi hem de köpeği,, sahipsiz pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Olayda, saldırıya uğrayan kişi elinden ve bacağından yaralandı.

Köpeğinin sakat kaldığını belirten Açıkgöz, "Evimin önündeki parkta daha iki adım atmadan birden direkt köpeğime saldırdı. Ayırayım derken beni de ısırdı elimi, ayağımı. Zar zor ağzından alabildik. Benim yaralar çok önemli değil de köpeğim sakat kaldı. Ağzı burnu yırtıldı" dedi.

Açıkgöz ve köpeği, pitbullun saldırısından çevreden geçen okul servisi şoförlerinin yardımıyla kurtuldu.

Açıkgöz, Pitbullun bu sefer o servisçiye saldırdığını söyledi, "Servisçi levye ile vurarak kendini kurtardı. Bizi de üç sokak ötede bıraktı" diye konuştu.

Açıkgöz hastanede tedavi oldu, köpeğini de veterinere götürdü. Saldırgan pitbull ise kaçtı.