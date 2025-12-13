Puslu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.12.2025 12:36

NYT: El konulan petrol tankeri Venezuela'nın Küba'ya desteğinin bir parçası

New York Times (NYT) gazetesi, ABD tarafından Venezuela açıklarında el konulan petrol tankerinin, Caracas hükümetinin Küba'yı destekleme çabalarının bir parçası olduğunu iddia etti.

NYT: El konulan petrol tankeri Venezuela'nın Küba'ya desteğinin bir parçası

Gazetenin Venezuela petrol endüstrisinden kaynaklara ve bazı belgelere dayandırdığı haberinde, Venezuela açıklarında el konulan petrol tankerinin, ülkenin Küba'yı destekleme çabalarının bir parçası olarak faaliyet gösterdiği ileri sürüldü.

Venezuela Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) iç verilerinin kaynak gösterildiği haberde, "Skipper" adlı tankerin 4 Aralık'ta ülkeden ayrıldığı, yaklaşık 2 milyon varil ham petrol taşıdığı ve tankerin varış noktasını Küba'nın Matanzas Limanı olarak gösterdiği belirtildi.

Nakliye veri şirketi Kpler'e göre ise tankerin yola çıktıktan iki gün sonra taşıdığı petrolün tahmini olarak 50 bin varilini, "Neptune 6" adlı başka bir gemiye aktardığı, sonrasında ise bu geminin Küba'ya doğru yol aldığı ifade edildi.

Konuya ilişkin bilgi sahibi bir ABD'li yetkiliye göre, "Skipper"in bu transferin ardından tankerdeki petrolün büyük çoğunluğuyla Asya'ya doğru yola çıktığı kaydedildi.

Tankerin petrolü naklettikten sonra Çin'e doğru yol aldığı iddiası

Habere göre, PDVSA'ya yakın bir kaynak, tankerin "Neptune 6"ya petrol naklettikten sonra Çin'e doğru yola çıktığını öne sürdü.

İsimsiz kalmak koşuluyla konuşan bir İran Petrol Bakanlığı üst düzey yetkilisi de "Skipper"ın, daha önce dört yıl boyunca İran petrolünü Suriye ve Çin'e nakletmek için kullanıldığını iddia etti.

Venezuela hükümetine yakın ismi verilmeyen kaynaklar, Küba'ya tahsis edilen petrolün çoğunun Çin'e satıldığını, bu satıştan elde edilen gelirin Küba'ya döviz kaynağı sağladığını ileri sürdü.

Kaynaklar, Küba ve Venezuela arasındaki petrol akışını yöneten ana kişinin son birkaç yılda Venezuela petrolünün en büyük tüccarlarından biri haline gelen Panamalı iş adamı Ramon Carretero olduğunu iddia etti.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanan Carretero, NYT'nin sorularına yanıt vermedi.

PDVSA belgelerine göre, el konulan tanker "Skipper", Küba'nın devlet petrol ticaret şirketi Cubametales ve Carretero ile bağlantılı bir petrol ticaret şirketi tarafından ortaklaşa sözleşme yapılan petrolü taşıyordu.

"Skipper" adlı tankere 10 Aralık'ta Venezuela açıklarında ABD tarafından el konulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

ETİKETLER
Venezuela ABD
Sıradaki Haber
ABD'li Senatör Sanders'tan, katil İsrail'in öldürdüğü gazeteciler için soruşturma çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:24
Gümüş rekor haftasını geride bıraktı
13:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
12:52
Tiftik, yeni destek mekanizmalarıyla ekonomiye kazandırılacak
12:22
Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı yeniden açıldı
12:11
2026 petrol ve LPG piyasası gelir payı bedelleri belirlendi
11:54
Türk şoförlere İspanya yolu açılıyor
Kazım amca 60 yıllık hediyelikleri ve çeşitli illerden aldığı eşyaları bir odaya sığdırdı
Kazım amca 60 yıllık hediyelikleri ve çeşitli illerden aldığı eşyaları bir odaya sığdırdı
FOTO FOKUS
Fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü
Fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ