Puslu 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.12.2025 09:49

Rusya: Ukrayna'nın, Saratov bölgesine yönelik İHA saldırısında 2 kişi öldü

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Ukrayna'nın bölgeye yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya: Ukrayna'nın, Saratov bölgesine yönelik İHA saldırısında 2 kişi öldü

Busargin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, Saratov bölgesine yönelik İHA'larla saldırı düzenlediğini kaydetti.

Saldırı sonucu bir apartman, anaokulu ve hastanenin hasar gördüğünü ifade eden Busargin, olay yerinde ilgili servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Busargin, "Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece 41 Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği, bunların 28'inin Saratov bölgesi üzerinde düşürüldüğü bildirildi.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Trump, yeni Fed başkanının faiz kararlarında kendisiyle istişare etmesi gerektiğini söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:07
İstanbul ve İzmir'de yaklaşık 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
09:59
ABD'li Senatör Sanders'tan, katil İsrail'in öldürdüğü gazeteciler için soruşturma çağrısı
09:53
Kars'ta yasa dışı silah ticaretine operasyon: 10 gözaltı
07:32
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
07:24
Van'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
09:25
Fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü
Kazım amca 60 yıllık hediyelikleri ve çeşitli illerden aldığı eşyaları bir odaya sığdırdı
Kazım amca 60 yıllık hediyelikleri ve çeşitli illerden aldığı eşyaları bir odaya sığdırdı
FOTO FOKUS
Fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü
Fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ