İstanbul ve İzmir'de yaklaşık 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat birimlerince İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlara ilişkin detayları paylaştı.

Yerlikaya, operasyonlarla uyuşturucu hapların insanlara arz edilmesinin ve toplum sağlığına zarar vermesinin engellendiğini belirtti.

İstanbul ve İzmir’de Polisimiz tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarımızda;

????6 Milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek,



insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.



İSTANBUL:

İstanbul’da İEM Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat… pic.twitter.com/LAaN9rTmtR — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 13, 2025

İstanbul'da yaklaşık 4 milyon hap ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince Esenler ilçesinde yapılan operasyonda, 3 milyon 912 bin uyuşturucu hap ile 145,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'deki şüphelilerin tamamı tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda ise 3 milyon 46 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

"Mücadelemiz insanlık suçu olan uyuşturucuya karşı"

Operasyonlarda emeği geçen polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak." ifadelerini kullandı.