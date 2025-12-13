Açık 4.4ºC Ankara
Gündem
AA 13.12.2025 05:35

Ticaret Bakanı Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile yaptıkları görüşmede Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti.

Ticaret Bakanı Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile görüştü

Bir dizi üst düzey temas gerçekleştirmek üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Bolat, NSosyal hesabından ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ticaret Bakanı Bolat, ABD Ticaret Bakanı Lutnick ile görüştü
Ticaret Bakanı Bolat, ABD Ticaret Bakanı Lutnick ile görüştü

Bakan Bolat, Greer ile verimli görüşme gerçekleştirdiklerini, Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti.

Ticaret Bakanı Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile görüştü

Türkiye'nin ABD ile uzun vadeli, öngörülebilir ve karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ortaklık vizyonunu kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Bolat, "Görüşmemizin, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusundaki ortak irademizi güçlendirdiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Bolat ABD Türkiye- ABD İlişkileri Ticaret Bakanlığı
