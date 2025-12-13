Ticaret Bakanı Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile görüştü

Bir dizi üst düzey temas gerçekleştirmek üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Bolat, NSosyal hesabından ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Bolat, Greer ile verimli görüşme gerçekleştirdiklerini, Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin ABD ile uzun vadeli, öngörülebilir ve karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ortaklık vizyonunu kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Bolat, "Görüşmemizin, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusundaki ortak irademizi güçlendirdiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.