Parçalı Bulutlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.12.2025 00:42

Ticaret Bakanı Bolat, ABD Ticaret Bakanı Lutnick ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Türkiye-ABD stratejik ortaklığının ticari ve ekonomik boyutlarını kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

Ticaret Bakanı Bolat, ABD Ticaret Bakanı Lutnick ile görüştü

ABD'nin başkenti Washington'da temaslarda bulunan Bolat, NSosyal hesabından Lutnick ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Bolat, ABD Ticaret Bakanı Lutnick ile bir araya gelerek, Türkiye-ABD stratejik ortaklığının ticari ve ekonomik boyutlarını kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını aktardı.

"Ortak çalışmalarımızı hızlandıracağız"

Karşılıklı fayda temelinde, stratejik ortaklığı çok daha güçlü bir zemine taşıyacaklarına inandıklarını belirten Bolat, "Her iki ülke liderleri tarafından belirlenen 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşma kararlılığımız tamdır. Bu kapsamda, ortak çalışmalarımızı hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Bolat, ABD Ticaret Bakanı Lutnick ile görüştü

Bolat, Washington'daki temasları kapsamında ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile de görüşmüştü.

Ayrıca Bolat, ABD Ticaret Odası ve iş çevreleriyle bir toplantı gerçekleştirmişti.

ETİKETLER
Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı Türkiye- ABD İlişkileri
Sıradaki Haber
Dışişleri'nden Ukrayna'daki saldırıda hasar gören Türk gemisiyle ilgili açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:17
Bakan Ersoy: Projelerimizi 2026 bütçemizle daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz
01:02
Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 bütçeleri kabul edildi
00:46
Almanya, katil İsrail'den Batı Şeria’da yeni yerleşim yerleri kurulması kararını derhal durdurmasını istedi
23:41
Eskişehir'de tır ile servis minibüsü çarpıştı
23:39
Van-Bahçesaray kara yolunda ulaşıma kar engeli
23:00
AB üyesi ülkeler, Rusya'nın 210 milyar avroyu bulan varlıklarını süresiz dondurdu
Kazım amca 60 yıllık hediyelikleri ve çeşitli illerden aldığı eşyaları bir odaya sığdırdı
Kazım amca 60 yıllık hediyelikleri ve çeşitli illerden aldığı eşyaları bir odaya sığdırdı
FOTO FOKUS
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ