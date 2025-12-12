Açık 5.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 12.12.2025 20:43

Dışişleri'nden Ukrayna'daki saldırıda hasar gören Türk gemisiyle ilgili açıklama

Dışişleri, Ukrayna'da bugün düzenlenen saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin hasar görmesiyle ilgili, "Bölgemizde devam eden savaşın Karadeniz sathına yayılması ile deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından daha önce kayda geçirdiğimiz endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri'nden Ukrayna'daki saldırıda hasar gören Türk gemisiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını tamamı şu şekilde:

"Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı’na yönelik olarak bugün (12 Aralık) düzenlenen saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de hasar görmesi, bölgemizde devam eden savaşın Karadeniz sathına yayılması ile deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından daha önce kayda geçirdiğimiz endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir.

İlk gelen bilgilere göre, gemideki personel ve TIR şoförleri tahliye edilmekte olup, saldırı nedeniyle zarar gören vatandaşımız bulunmamaktadır. Odessa Başkonsolosluğumuzca gelişmeler yakından takip edilmekte ve vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanmaktadır.

Bu vesileyle, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ivedilikle sona erdirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, Karadeniz’de tırmanmayı önlemek amacıyla seyrüsefer emniyeti ile tarafların enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıları askıya almaları yönünde bir düzenleme yapılması ihtiyacını hatırlatıyoruz."

Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Rusya
