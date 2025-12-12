Açık 5.4ºC Ankara
Gündem
AA 12.12.2025 17:28

Emine Erdoğan: Dünyanın adalet karnesi kırıklarla dolu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yaşam hakkı başta olmak üzere gıda güvenliği, temiz suya erişim ve eğitim gibi temel insan haklarından mahrum olarak hayat mücadelesi veren milyonlarca kadın ve çocuğun varlığı, dünyanın adalet karnesinin kırıklarla dolu olmasının birinci sebebidir" dedi.

Emine Erdoğan: Dünyanın adalet karnesi kırıklarla dolu
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, Sierra Leone'de düzenlenen "İklim Değişikliğine ve Çatışmalara Karşı Kadınlarda ve Kız Çocuklarında Dayanıklılığın İnşası" programına video mesaj gönderdi.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio'yu kadınlar ve çocuklar adına ortaya koyduğu güçlü liderlik için tebrik eden Emine Erdoğan, "Gerek Afrika First Ladyleri Kalkınma Örgütü Başkanı, gerek 'Ellerinizi Kızlarımızdan Çekin' girişiminin kurucusu olarak yürüttüğü çalışmalar takdire şayandır." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, başkanlığını yaptığı Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulunda birlikte çalıştıkları Bio'ya insanlığın ortak sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için gösterdiği üstün gayret için şükranlarını sunduğunu belirterek, "Ellerinizi Kızlarımızdan Çekin" girişiminin yedinci seneidevriyesini kutladı.

"İklim değişikliği, tüm ülkeleri etkileyen çağımızın en önemli küresel sınamalarından biridir"

Yıl dönümü kampanyası için belirlenen "Kadınlar ve Kız Çocuklarının İklim Değişikliği ve Çatışma Karşısında Direncini Artırma" temasının, en hayati meselelerden birine ışık tuttuğunu dile getiren Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi iklim değişikliği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak tüm ülkeleri etkileyen çağımızın en önemli küresel sınamalarından biridir. Şiddeti gittikçe artan doğal afetler, kuraklık, çölleşme, deniz seviyesinin yükselmesi gibi krizler, toplumları derinden sarsıyor. Bunun yanında, dünya genelinde devam eden 120'den fazla çatışma, insanlığı çok yoruyor ve ne yazık ki bir kırılma noktasına sürüklüyor. Maalesef, bu krizlerin bedelini en ağır ödeyenler, kadınlar ve çocuklardır. Ne acıdır ki sadece 2024 yılında 676 milyon kadın ve çocuk, hayatlarını çatışmaların ortasında geçirmek zorunda kaldı. Son iki senede savaşlarda hayatını kaybeden kadınların sayısı, önceki yıllara göre ikiye katlandı."

İklim değişikliğinin etkileriyle 2050'ye kadar 158 milyon kadının aşırı yoksulluğa sürükleneceğinin öngörüldüğüne dikkati çeken Emine Erdoğan, "Yaşam hakkı başta olmak üzere gıda güvenliği, temiz suya erişim ve eğitim gibi temel insan haklarından mahrum olarak hayat mücadelesi veren milyonlarca kadın ve çocuğun varlığı, dünyanın adalet karnesinin kırıklarla dolu olmasının birinci sebebidir. Unutmayalım ki kadınlar, müreffeh ve adil bir dünya inşasının ana aktörleridir. Onlar, insani krizler karşısında yardım bekleyenler değil bilakis, çözüm süreçlerinde aktif rol alanlar olmalıdır. Tüm dünya genelinde kadın girişimciliği hikayelerine baktığımızda kadınların insanlığa hizmet eden ve onu ileriye taşıyan fikirlerle öne çıktığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadın ve çocukların küresel krizler karşısında dayanıklılıklarının artırılması ancak kadın liderliğiyle mümkün"

Emine Erdoğan, araştırmaların parlamentoda kadın temsilinin yüksek olduğu ülkelerde uluslararası çevre anlaşmalarının onaylanma olasılığının yükseldiğine işaret ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınların arabuluculuk ve barış inşası süreçlerine dahil olmasının, şiddetin sona erme olasılığını yüzde 24'e kadar artırdığını söylüyor. Kadınların yüksek sosyal ve politik statüye sahip olduğu ülkelerde karbon salınımının yüzde 12 daha düşük olduğunu gösteriyor. Tarımsal iş gücünün yarısını oluşturan kadınlar, erkeklerle aynı kaynaklara erişim sağlayabildiklerinde dünyadaki açlığı yüzde 17'ye varan oranda azaltma gücüne sahipler. İşte bunun gibi nice örnek, çok önemli bir gerçeğin altını çiziyor. O da kadın ve çocukların, küresel krizler karşısında dayanıklılıklarının artırılmasının ancak kadın liderliğiyle mümkün olduğudur."

Yılın bitmesine sayılı günler kala Afrika'dan yükselecek bu çağrının, dünyanın tüm kadın ve çocuklarının hayatlarını değiştirecek küresel dayanışmanın vesilesi olması temennisinde bulunan Emine Erdoğan, yeni yılın, insanlığın kalıcı barışla huzura erdiği ve sürdürülebilir geleceği el birliğiyle inşa edecekleri başlangıç olmasını diledi.

