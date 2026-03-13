MİT Başkanı Kalın'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı

Kalın, açıklamasında milletin yetiştirdiği müstesna ilim ve irfan insanlarından biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan tarih mirasımızı büyük bir titizlikle ele alan, engin bilgisi, güçlü kalemi ve kendine has üslubuyla genç kuşaklara tarih bilincini sevdiren ve ilmin vakarını her daim koruyan kıymetli hocamızın hizmetleri her daim şükranla anılacaktır. Merhum İlber Ortaylı'ya Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve ilim camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."