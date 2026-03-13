Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgedeki durum ele alındı ve son gelişmeler değerlendirildi. Bakanlar, ülkemize yönelen füze konusunda dayanışma ve desteklerini ifade etti.

Hakan Fidan ayrıca, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ve Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgede devam eden savaşın etkileri değerlendirildi. Bakanlar, Türk hava sahasına yönelen füzeler konusunda ülkelerinin dayanışmasını ifade ettiler.

