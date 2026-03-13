Açık 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.03.2026 18:28

Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar, Azerbaycan, İspanya ve Singapur Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgedeki durum ele alındı ve son gelişmeler değerlendirildi. Bakanlar, ülkemize yönelen füze konusunda dayanışma ve desteklerini ifade etti.

Hakan Fidan ayrıca, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ve Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgede devam eden savaşın etkileri değerlendirildi. Bakanlar, Türk hava sahasına yönelen füzeler konusunda ülkelerinin dayanışmasını ifade ettiler.
 

ETİKETLER
Azerbaycan Hakan Fidan Katar
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:50
BM: Gazze'ye son iki günde "neredeyse tüm insani yardım hareketleri engellendi"
21:30
Pakistan-Afganistan arasında süren çatışmalarda kayıp sayısı artıyor
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi bu ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir
20:17
Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmada 12 kişi daha tutuklandı
19:50
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 773'e, yaralı sayısı 1993'e yükseldi
19:43
MİT Başkanı Kalın'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
Katil İsrail, Gazze'de çadırı vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ