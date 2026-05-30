TRT Haber 30.05.2026 10:00

Bakan Çiftçi: Yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatili dolayısıyla alınan trafik tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır" dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, bayram dönemi trafik yoğunluğu ve alınan güvenlik önlemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çiftçi, bayramların aile, özlem ve sevdiklerine kavuşma heyecanı olduğunu belirterek, bu anlamlı duyguların ülkenin yollarında taşındığını ifade etti.

Trafik denetimlerindeki temel hedeflerinin cezalandırmak değil, korumak olduğunu vurgulayan Çiftçi, açıklamasında şunları kaydetti;

Bayramda Yolları Denetlemiyor, Sizleri Koruyoruz. Bayram dönemleri sadece trafik yoğunluğunun arttığı zamanlar değildir. Bayram; aile demektir, özlem demektir, memlekete dönüş, çocukların sevinci ve sevdiklerine kavuşma heyecanı demektir. Bütün bu duygular, bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Bu nedenle güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır.

"Tüm güvenlik güçlerimiz gece gündüz görev başındadır"

Bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı; hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması, bir evde bekleyişin gözyaşına dönüşmemesi için tüm güvenlik güçlerimiz gece gündüz görev başındadır. Devlet, vatandaşına tuzak kuran değil; onun canını, yolunu ve yuvasına kavuşma umudunu koruyan güçtür. Çünkü bizim önceliğimiz ceza değil tedbir, baskı değil güven, korku değil huzur içinde kavuşmadır.

İçişleri Bakanlığı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı
