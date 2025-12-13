Açık 4.5ºC Ankara
Türkiye
AA 13.12.2025 03:02

Arnavutköy'de fabrikada çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de fabrikada çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Taşoluk Mahallesi İstanbul Caddesi Furkan Sokak'ta ev gereçleri üreten 4 katlı fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binanın üst katında başlayan yangını fark eden fabrika çalışanları kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan 1'i ağır, 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın İstanbul
Eskişehir'de tır ile servis minibüsü çarpıştı
