Açık 4.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.12.2025 07:20

Van'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Van'ın yüksek kesimlerinde ve Başkale ilçesinde kar etkili oldu.

Van'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
[Fotograf: AA]

Kentte etkili olan soğuk hava, dün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

Başkale ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

Görüş mesafesinin düştüğü ilçede vatandaşlar, evlerinin önünde biriken karı temizledi.

Van'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Van-Bahçesaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Bahçesaray Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike oluşturacak şekilde azaldı.

Karayolları ekiplerince, Van-Bahçesaray kara yolu, Yukarı Narlıca Mahallesi'nde geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İlçeye ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesi üzerindeki alternatif yoldan sağlanıyor.

ETİKETLER
Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:32
Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı tutuklandı
06:52
Çin menşeli "alüminyum çerçeve" ithalatına geçici önlem
06:32
TBMM'de bütçe maratonu için kesintisiz mesai
06:13
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
06:11
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
06:08
Sigortaya tabi mevduat tutarı 1,2 milyon liraya yükseltildi
Kazım amca 60 yıllık hediyelikleri ve çeşitli illerden aldığı eşyaları bir odaya sığdırdı
Kazım amca 60 yıllık hediyelikleri ve çeşitli illerden aldığı eşyaları bir odaya sığdırdı
FOTO FOKUS
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
Ümraniye Devlet Hastanesi robotik cerrahide referans merkezi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ