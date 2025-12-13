Van'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Kentte etkili olan soğuk hava, dün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

Başkale ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

Görüş mesafesinin düştüğü ilçede vatandaşlar, evlerinin önünde biriken karı temizledi.

Van-Bahçesaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Bahçesaray Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike oluşturacak şekilde azaldı.

Karayolları ekiplerince, Van-Bahçesaray kara yolu, Yukarı Narlıca Mahallesi'nde geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İlçeye ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesi üzerindeki alternatif yoldan sağlanıyor.