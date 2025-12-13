Çin menşeli "alüminyum çerçeve" ithalatına geçici önlem

Bakanlığın "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, Çin menşeli 8541.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında sınıflandırılan ürünün ithalatının dampingli olduğu ve bu durumun yerli üretim dalında maddi zarara yol açtığına dair ön belirlemeler yapıldı.

Bu kapsamda, soruşturma süresince elde edilen bulgular ve Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nun kararı doğrultusunda, söz konusu ürünlerin Türkiye'ye ithalatında teminat şeklinde "dampinge karşı geçici önlem" uygulanmasına hükmedildi.

Gümrük idareleri, belirtilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında belirlenen oranlarda teminat tahsil edecek.

En fazla 6 ay sürecek

Karar kapsamında alınan geçici önlemler, soruşturmayla ilgili kesin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına kadar, azami 6 ay süreyle yürürlükte kalacak. Söz konusu süre zarfında, zararın önlenmesi için damping marjından daha düşük oranda kesin önlemlerin yeterli olup olmadığı da incelenecek.