Ankara
Gündem
AA 13.12.2025 01:15

Bakan Ersoy: Projelerimizi 2026 bütçemizle daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bakanlık bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

Bakan Ersoy: Projelerimizi 2026 bütçemizle daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz

Ersoy, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin sunumunun gerçekleştirildiğini ve kabul edildiğini belirtti.

Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 bütçeleri kabul edildi
Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 bütçeleri kabul edildi

Bütçenin hayırlı olmasını temenni eden Ersoy, şu ifadelere yer verdi:

"Kültür, sanat ve turizm alanlarında bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları daha ileriye taşıyacak, kültürel mirasımızı koruyan, turizmde nitelikli ve sürdürülebilir büyümeyi önceleyen çalışmalarımızı yeni dönemde de kararlılıkla sürdüreceğiz. Sanatı ve kültürü toplumun her kesimiyle buluşturan, ülkemizin değerlerini geleceğe taşıyan projelerimizi 2026 bütçemizle daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanlığı
Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 bütçeleri kabul edildi
