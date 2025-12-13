Sisli 7.4ºC Ankara
AA 13.12.2025 10:29

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 10 gözaltı

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 10 gözaltı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli yağma", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma", "gasp", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "tehdit" suçlarına karışmış suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 23 Kasım'da Esentepe Mahallesi'ndeki motosiklet hırsızlığı, 6 Aralık'taki Başakşehir'de silahlı yaralama, 7 Aralık'ta Bakırköy'de araç kurşunlama, 9 Aralık'ta Ümraniye'de araç kurşunlama, 11 Aralık'ta Beşiktaş'ta iş yeri kurşunlama, 12 Aralık'ta Kadıköy'de ikamet kurşunlama ve Üsküdar'da araçtan havaya ateş açılması suçlarına karışan şüpheliler tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda kurşunlama eylemlerinde kullanılan motosiklet, kask ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelilerin iş yeri, ev, şahıs ve araçlara yönelik ateş edip kaçması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Suç Örgütü
