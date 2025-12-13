Puslu 5.3ºC Ankara
AA 13.12.2025 09:51

Kars'ta yasa dışı silah ticaretine operasyon: 10 gözaltı

Kars'ta dron desteğiyle düzenlenen yasa dışı silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta yasa dışı silah ticaretine operasyon: 10 gözaltı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, il merkezi ile Akyaka, Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde silah ticaretinin engellenmesine yönelik dron destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 kişi "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

Zanlıların evinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 8 şarjör ve 265 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

