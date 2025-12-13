Parçalı Bulutlu 7.6ºC Ankara
Gündem
AA 13.12.2025 16:49

Kumar ve yasa dışı bahiste cezalar artırılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türk Ceza Kanunu'ndaki kumar suçları, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin özel hükümler, Kabahatler Kanunu'ndaki yaptırımlar yeniden ele alınarak, cezaların artırılmasına yönelik mevzuat çalışmaları başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Kumar ve yasa dışı bahiste cezalar artırılacak

Adalet Bakanı Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumarın, özellikle dijital mecralarda yaygınlaşarak aile bütünlüğünü zedeleyen, gençleri hedef alan ve kamu düzeni açısından risk oluşturan tehdit alanına dönüştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 31 Ekim tarihli genelgeyle bu tehdide karşı devletin tüm imkanlarıyla kararlı mücadele iradesi ortaya konulduğuna işaret eden Tunç, bu kapsamda hazırlanan Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı ile suçun kaynağında tespiti, hızlı müdahale, finansal ve dijital altyapının kesilmesi, suç gelirlerinin engellenmesi ve vatandaşların korunmasının hedeflendiğini aktardı.

Tunç, bu suçlarla mücadelede hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesi, denetim ve yaptırım mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması esas alınarak, kamu kurumlarının sorumluluklarının da belirlendiğini bildirdi.

Adalet Bakanlığı olarak yürüttükleri çalışmalarla bilişim yoluyla işlenen suçların önlenmesine yönelik somut adımlar atıldığını, mobil hatlara ilişkin önemli düzenlemeler getirildiğini belirten Tunç, bu sayede dolandırıcılık suçlarıyla daha etkin mücadele edilmesinin amaçlandığını vurguladı.

"Biyometrik doğrulama olmadan hesap açılması mümkün olmayacak"

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen "11. Yargı Paketi"ndeki düzenlemelerle, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda, şüpheli banka ve finans hesaplarının 48 saate kadar askıya alınabileceğini belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen bu suçlarda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128'inci maddesindeki rapor şartı aranmaksızın suça konu menfaate derhal el konulabilecek, el konulan tutarın mağdura ait olduğu anlaşılırsa doğrudan hak sahibine iade edilecektir. Soruşturmalarda gecikme yaşanmaması için banka ve finans kuruluşlarına, cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenen bilgi ve belgeleri 10 gün içinde gönderme zorunluluğu getirilmektedir. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta kullanılan hesapların önlenmesi amacıyla elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacaktır."

Bakan Tunç, GSM hatlarında sıkı denetim sağlanması amacıyla hat aboneliklerinin yalnızca elektronik kimlik doğrulamasıyla yapılabileceğini bildirdi.

Bir kişi adına açılabilecek hat sayısına BTK tarafından sınırlama getirileceğini de belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Ölen veya tüzel kişiliği sona eren kişilere ait hatlar periyodik kontrollerle kapatılacak, yabancı uyruklulara özel numara tahsisi uygulanacaktır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'ndaki kumar suçları, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin özel hükümler, Kabahatler Kanunu'ndaki yaptırımlar yeniden ele alınarak cezaların artırılmasına yönelik mevzuat çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda yapılacak düzenlemelerle örgütlü şekilde işlenen ya da çocukları hedef alan yasa dışı bahis ve kumar suçlarında cezalar daha da ağırlaştırılacaktır. İnsanları borç sarmalına sürükleyen, hayatları geri dönülmez biçimde karartan bu tehdide karşı kararlı ve güçlü adımlar atmaya, toplumsal huzurumuzu tehdit eden her yapının karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz."

