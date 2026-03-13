Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi bu ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Milli İrade İftar Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ramazan; barışın, dayanışmanın, kardeşliğin ve merhametin ayıdır. Ancak İslam coğrafyasının bu mübarek günlerde acıyla, gözyaşıyla, çatışmalarla, savaşlarla anılması bizleri gerçekten müteessir ediyor. 72 bin şehit verdiğimiz Gazze, ateşkese rağmen huzura hasret kalırken bir de buna İsrail'in Batı Şeria’daki insanlık dışı işgal politikaları eklendi. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 1120'yi aşkın Filistinli sivil, son iki yılda İsrail güçleri veya yerleşimci teröristler tarafından hayattan koparıldı. 10 Ekim’den bu yana Gazze’de şehit edilenlerin sayısı 640'ı buluyor. Katledilenlerin kahir ekseriyetini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor. Annelerinin yanaklarına bir gül kondurarak okula gönderdiği çocuklarımız ya füzelerin ya bombaların ya da kurşunların hedefi oluyor. Komşumuz İran'dan Yemen'e, Sudan'dan Somali'ye kadar coğrafyamızın dört bir yanında maalesef aynı üzüntü verici manzarayla karşı karşıyayız.

Çocukları ürkütülmüş bir dünyanın tüm denizleri mavi olsa ne yazar olmasa ne yazar. Bütün bu haklı itiraza her gün muhatap oluyoruz. Elimizi vicdanımıza koyup lütfen samimiyetle cevap verelim. Sabah güle oynaya okula giden yavruların akşam evlerine dönemediği bir dünyanın tüm denizleri mavi olsa ne olur olmasa ne olur. Henüz 6 yaşındaki kız çocuklarının 335 kurşun sıkılarak öldürüldüğü bir dünyanın tüm denizleri mavi olsa ne olur olmasa ne olur. Oyuncakların kana bulandığı, hayallerin yarım kaldığı çocukların o cennet yüzlerinde açan tebessüm çiçeklerinin vakitsiz solduğu bir dünyanın tüm denizleri mavi olsa ne olur olmasa ne olur. Çocukların, çocukları büyütmek zorunda kaldığı bir dünyanın, soruyorum tüm denizleri mavi olsa ne olur olmasa ne olur. Daha üzücü olan bu tabloya dünyanın sessiz kalması, duyarsız kalması, yaşanan acıları adeta yok saymasıdır.

"Mazlumların yanında duracak, zulme rıza göstermeyeceğiz"

Vicdan tutulmasına uğramış işte böyle bir dünyada, Türkiye olarak sizlerin de destekleriyle insanlığın, vicdanı olmanın mücadelesini hep birlikte veriyoruz. Bugün Türkiye'nin Anadolu merkezli yaktığı çoban ateşi, gönül ve kültür coğrafyamızın her yanında milyonlarca mazlumun yüreğini ısıtıyor. Filistin’den Arakan’a, Afrika'dan Latin Amerika'ya, uluslararası toplumun sırtını döndüğü yerlerde, sizlerle varız, resmi kurumlarımızla varız, sivil toplum kuruluşlarımızla varız. Bir garibin elinden tutmak, bir mazlumun gözyaşını silmek, bir yetimin öksüzün başını okşamak için hep beraber seferber olmuş durumdayız. Gazze’deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyadaki tüm mazlumlarla dayanışma halindeyiz. Milli İrade Platformu'nun öncülüğünde, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü’nde bir araya gelen yüz binlerin haykırdığı gibi sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz. Şunu da bugün açık açık ilan etmek istiyorum: Bu can bu tende olduğu müddetçe mazlumların yanında duracak, zulme rıza göstermeyeceğiz, baskılar karşısında sinmeyecek ve susmayacağız.

Ülkemizi bu ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir. Sizlerden de İran'a saldırılarla eş zamanlı olarak köpürtülen mezhep ve etnik köken temelli kışkırtmalara karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum. Buradaki her bir kardeşimin şunu bilmesini arzu ederim; biz uzun ince bir yola revan olduk. Uzun soluklu bir mücadele için kolları sıvadık. Tüm çabamız üstad Necip Fazıl'ın ‘İnsandır sanıyordum mukaddes yükü hamal/Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal/Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan/ Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan’ dediği mukaddes ve muazzez davamızın muzaffer olması içindir."

