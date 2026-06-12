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Türkiye
AA 12.06.2026 22:36

Adli emanet hırsızlığından aranan şüpheliler teslim oldu

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturmanın 2 şüphelisi, yakalandıkları Gürcistan'da serbest bırakıldıktan sonra sınır kapısına gelerek teslim oldu.

Adli emanet hırsızlığından aranan şüpheliler teslim oldu

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, şüphelilerden M.E. ve M.S. Gürcistan'a kaçak girmeye çalışırken yakalandı. Tutuklanmalarının ardından serbest bırakılan 2 şüpheli, Gürcistan sınır kapısına gelerek teslim oldu.

Hopa'da gözaltında tutulan şüphelilerin İstanbul'a getirilerek adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T.'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D.'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Araştırmada, E.T.'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Şüpheli ile eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılırken, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmış ve "zimmet" suçundan tutuklanmıştı.

Büroda çalışan E.T.'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, polis ekiplerince belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, firari şüpheli E.T'nin kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin yanı sıra çalınan altınların yüklendiği araçta bulunduğu, kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelilerden 1'i ile altınların bir kısmını almak için gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 zanlı yakalanmıştı. Polis ekiplerince 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, şüpheli sayısı 13'e yükselmişti.

Şüphelilerden Ö.K., Z.V., E.İ.S., G.V. ve Y.E.K. tutuklanmış, M.T., B.Ç. ve M.S. hakkında ev hapsi, Y.T., A.T., F.T., A.S. ve D.D. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanmıştı.

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