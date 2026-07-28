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Gündem
TRT Haber 28.07.2026 00:27

2. İletişim Şurası bugün başlıyor

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2. İletişim Şûrası, "Türkiye Yüzyılı: İletişimin Yüzyılı" temasıyla 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

2. İletişim Şurası bugün başlıyor

İki gün sürecek Şûra’nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Ankara ATO Congresium’da yapılacak. Açılış programında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran da katılımcılara hitap edecek.

Şura’nın ikinci gününde ise İletişim Başkanlığı Konferans Salonu’nda panel oturumları düzenlenecek. İletişim alanında farklı disiplinlerden uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panellerin ardından program sona erecek.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda düzenlenecek Şûra’da, Türkiye İletişim Modeli’nin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor. Program kapsamında kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya ve akademi dünyasından temsilciler bir araya gelerek iletişim politikalarının mevcut durumunu değerlendirecek, geleceğe yönelik strateji ve önerileri ele alacak.

“2. İletişim Şurası Raporlar” ile “2. İletişim Şûrası Tebliğler” kitapları paylaşılacak

Şura’da, iletişim alanındaki ihtiyaç ve eksikliklerin tespit edilmesi, mevcut güçlü yönlerin daha da geliştirilmesine yönelik önerilerin değerlendirilmesi ve farklı paydaşların ortak akıl temelinde görüş alışverişinde bulunması amaçlanıyor. Bu kapsamda yürütülecek oturumların, iletişim politikalarının geliştirilmesine katkı sunacak önemli çıktılar üretmesi bekleniyor.

8-9 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Hazırlık Çalıştayı kapsamında oluşturulan 16 çalışma grubunda 425 katılımcının yürüttüğü müzakereler sonucunda hazırlanan “2. İletişim Şurası Raporlar” ile “2. İletişim Şûrası Tebliğler” kitapları da Şûra kapsamında kamuoyuyla paylaşılacak.

İletişim Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilecek 2. İletişim Şurası’nın, iletişim alanında kamu politikalarının geliştirilmesine katkı sunması, farklı sektörlerden temsilcileri ortak bir platformda buluşturması ve Türkiye’nin iletişim vizyonuna ilişkin kapsamlı değerlendirmelere zemin hazırlaması hedefleniyor.

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