Bahçeli: Kılıçdaroğlu ile Özel sağduyu çerçevesinde hareket etmeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Parti'ye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk milletinin, siyasi partilerin üstünde olduğunu vurgulayan Bahçeli, Türk milletinin siyasetin merkezinde ve bütün siyasi yapıların üzerinde yer aldığının altını çizdi.

Hiçbir parti içi mücadelenin, hiçbir koltuk çekişmesinin ve hiçbir şahsi kırgınlığın, Türkiye'nin ortak geleceğinden daha önemli kabul edilemeyeceğini ifade eden Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhuriyet Halk Partisi, kuruculuğunu ilk Cumhurbaşkanımız ve ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üstlendiği, Türk siyasi hayatının köklü kurumlarından biridir. Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında fikir, siyaset ve dünya görüşü bakımından bugün gelinen noktada derin ayrılıklar bulunduğu açıktır. Bu ayrılıklar demokratik hayatın tabii neticesidir. Bu netice elbette siyasi hayatımızın motifleri olan diğer partiler için de geçerlidir. Farklılıkların varlığı bir zafiyet işareti sayılamaz. Bilakis, milli sınırlar ve demokratik meşruiyet içinde kalan her düşünce, Türk siyasetinin ve demokrasi hayatının zenginliğine katkı sunmaktadır.

Türk demokrasisi, bütün partilerin aynı kelimeleri tekrar ettiği renksiz ve ruhsuz bir zeminde hiçbir zaman bulunmamıştır. Demokratik hayat, farklı seslerin duyulduğu, farklı fikirlerin millet huzurunda yarıştığı, ancak devletin bekası ve milletin birliği söz konusu olduğunda müşterek bir iradenin ortaya konulduğu büyük bir milli mutabakattır. Siyasi farklılıkları çatışmanın bahanesi haline getirmek Türkiye'ye hizmet etmeyecektir. Ayrılığı düşmanlık seviyesine taşımak, rekabeti intikam duygusuyla zehirlemek ve parti içi ihtilafları toplumsal gerilime dönüştürmek Türk siyasetinin itibarına zarar verecektir."

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesinin, hukuki yollara başvurmasının ve uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı partisinin geleceğine ilişkin görüşlerini açıklamasının en tabii hakkı olduğu yönünde görüş bildirdi.

"Eski hesapları yeniden açmak kimseye fayda sağlamayacaktır"

Kılıçdaroğlu'nun uzun yıllar Türk siyasetinde sorumluluk üstlendiğini ve milyonlarca vatandaşın demokratik desteğini aldığını ifade eden Bahçeli, "Kendisine yönelik değerlendirmelerin hakaret, küçümseme ve itibarsızlaştırma kampanyasına dönüşmesi doğru değildir. Bununla birlikte geçmişin bütün kırgınlıklarını bugünün siyaset meydanına taşımak, eski hesapları her fırsatta yeniden açmak ve yaraları sürekli kanatmak da kimseye fayda sağlamayacaktır. Siyaset, öfkenin hiç dinmediği bir hesaplaşma alanı haline gelirse çerçevesi kırmızı ve keskin demokrasi çizgileriyle çizilmiş rekabet ortamı giderek bir husumet girdabına dönüşür. Geçmişin muhasebesi, geleceği rehin alan bir rövanş arayışına dönüşmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de hem CHP çatısı altında sürdürdüğü siyasi emeği hem de kısa süre önce kurulan Yeni Parti'de üstlendiği genel başkanlık göreviyle Türk siyasi hayatında yer aldığını, Özel'in politikalarına güvenen 91 milletvekili ile kendisine iyi dileklerini sunan potansiyel bir seçmen kitlesinin bulunduğunu anımsattı.

Özel'in siyasi kişiliğinin gündelik tartışmalar içinde yıpratılmasını istemediklerini ifade eden Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti, bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez." açıklamasını yaptı.

"CHP-Yeni Parti hattındaki tartışmalar Türkiye'nin ana gündemi haline getirilmemeli"

Cumhuriyet Halk Partisi içinde veya çevresinde ortaya çıkan yeni siyasi oluşumların da demokratik hayatın kendi tabii seyri içinde değerlendirilmesi gerektiğini işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yeni Parti'nin kuruluşuyla birlikte yeni bir yol açılırken eski yol arkadaşlarının birbirine kin ve haset duyması, geride kalanların ihanetle, ayrılanların vefasızlıkla suçlanması doğru sonuçlar doğurmayacaktır. Siyaset, yakılan köprülerin dumanında yürümeyecektir. Kırılan gönüller, ağır sözler ve karşılıklı ithamlar bir süre sonra yalnızca kişileri ve partileri değil toplumsal huzuru da yıpratır. Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir.

Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur. Bunun yanında, henüz gerçekliği kesinleşmemiş iddialar üzerinden insanların şeref ve haysiyetine saldırılması ve peşin hükümlerle siyasi infaza başvurulması da kabul edilemez. Hakikat, hukukun aydınlığında ortaya çıkarılmalı, söylenti siyasetinin karanlık gölgesi demokrasimizin üzerine düşürülmemelidir. Bugün yapılması gereken, CHP-Yeni Parti hattındaki tüm tartışmaları Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirmemektir. Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir."

Bahçeli, MHP'nin siyasi yelpazenin herhangi bir kanadında yaşanan iç tartışmalardan çıkar sağlamayı, parçalanmalardan medet ummayı ve zaaflardan siyasi kazanç üretmeyi yarım asrı aşan siyasi anlayışıyla bağdaştırmadığını belirterek, güçlerini ve gündemlerini Türk milletinden, ülkülerinden, "Türk ve Türkiye Yüzyılı" hedefinden ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne duydukları bağlılıktan aldıklarını kaydetti.

Türkiye'nin çevresindeki ateş çemberinin genişlediği, bölgesel ve küresel hesapların ağırlaştığı, küresel güç mücadelelerinin sertleştiği bir dönemde ülkenin enerjisinin geçici siyasi gündemlerle tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, CHP'nin kurumsal kimliği korunarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi ve hukuki haklarının gözetilebileceğini, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de Yeni Parti'deki genel başkanlık görevi ve siyasi mücadelesine saygı gösterilebileceğini ifade etti.

Bahçeli, Türk demokrasisinin bu olgunluğu gösterecek imkanlara, Türk milletinin de buna yetecek irfana sahip olduğunun altını çizerek, "Unutulmamalıdır ki makamlar gelip geçicidir, şahıslar fanidir. Baki olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun muhafızı olan yegane güç ise büyük Türk milletidir." değerlendirmesinde bulundu.