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Dünya
AA 27.07.2026 15:56

Putin: Rusya hedeflerine ulaşmak için her şeyi yapacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta hedeflerine ulaşacaklarını ve zafer için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Putin: Rusya hedeflerine ulaşmak için her şeyi yapacak

Putin, eylülde yapılacak seçim öncesinde Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın kapanışı nedeniyle Kremlin Sarayı’nda milletvekillerine hitap etti.

Son 4 yıldır tüm yaşananlara rağmen ekonomik anlamda Rusya'nın Çin, ABD ve Hindistan'dan sonra dünyada dördüncü, Avrupa'da ise birinci sırada olduğuna dikkati çeken Putin, Avrupa Birliği'ne (AB) kıyasla ekonomik büyüme oranları açısından da önde olduklarını belirtti.

Putin, "Ama elbette daha fazlasını görmek isteriz. Ancak riskler de var, yükselen enflasyon ve bununla ilişkili sonuçlar riski. Ama bugünkü politikaların önemli avantajları da var.” dedi.

Bu avantajın öncelikle Rus ekonomik ve finansal sisteminin istikrarında yattığına işaret eden Putin, istikrarı sağlayan sanayi gelişimi, savunma sanayileri ve sosyal konuların önemine işaret etti.

Putin, savaş alanında "daha cesurca hareket etmenin" kendi risklerini beraberinde getirdiğini ve bunun bedelinin Rusya'nın savaş alanındaki kayıpları olduğunu dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı, "Bu nedenle, burada da harekete geçeceğiz. Dikkatli, azimli ve istikrarlı bir şekilde, ülke için belirlenen hedeflerin peşinden gidiyoruz ve bunlara ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Halihazırdaki dönemin Rusya için zorlu, kader belirleyici bir dönem olduğunu, bunun sadece milletvekilleri, hükümet üyeleri ve bölgesel liderlerce değil, her sıradan Rus vatandaşınca da anlaşıldığını vurgulayan Putin, "Büyük bir mücadele döneminden geçiyoruz." dedi.

Putin, Rusya'nın 2014 öncesi ve sonrasında baskı altında olduğunu savunarak, "Ancak 2022'den beri Batı, Rus düşmanlığı makinesini yüksek vitese geçirerek dünya rekorları kırdı." diye konuştu.

Bu "sözde yaptırımların" işe yaramadığını belirten Putin, bu yaptırımların faillerinin ve başlatanların Avrupa ve diğer ülkelerin halklarına zarar verdiğini söyledi.

Mücadele ve yoğun rekabet ortamında yeni bir dünya düzeninin hatlarının şekillendiğini kaydeden Putin, Rus halkının "kaderinin" tehlikede olduğunu, "bunun abartı değil gerçek olduğunu" dile getirdi.

Putin, Rus halkının her zaman saldırgan dış baskılara ve tarihi sınamalara birlik içinde karşılık verdiğini vurgulayarak, "Bu her zaman böyle olmuştur ve bugün de tam olarak bu yaşanmaktadır." dedi.

Özel askeri operasyona katılanların Rusya için kahramanca savaştığını, tüm halkın ve toplumun onları desteklediğine değinen Putin, "Hedeflerimize ulaşacağız ve hep birlikte zafer için, Rusya için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.​​​​​​​​​​​​​​

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