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Gündem
AA 27.07.2026 15:09

DMM: Yunanistan'ın füze tedarikini engellediği iddiaları gerçek dışıdır

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği" yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM: Yunanistan'ın füze tedarikini engellediği iddiaları gerçek dışıdır
[Fotograf: AA]

DMM'nin NSosyal hesabından, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, "Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği" yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, savunma sanayisi alanında benimsediği yerli ve milli üretim vizyonu sayesinde kritik mühimmat, füze ve savunma sistemleri ihtiyacının büyük bir bölümünü kendi öz kaynaklarıyla karşılamaktadır. Uluslararası pazarlardan yürütülen tedarik ve işbirliği süreçleri de devletler arası hukuki mutabakatlar ve stratejik planlamalar doğrultusunda sorunsuz ve kesintisiz şekilde ilerlemektedir. Basında veya üçüncü taraf kaynaklarda dönem dönem yer bulan bu tarz haberler, kamuoyunu manipüle etmeye ve asılsız bir algı oluşturmaya yönelik spekülatif dezenformasyon faaliyetleridir. Yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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