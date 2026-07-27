Filenin Sultanları kupayla yurda döndü

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen organizasyonun finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek altın madalyaya uzanan "Filenin Sultanları"nı taşıyan uçak, saat 15.20'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Tarih yazan ay-yıldızlı kafileyi havalimanında yetkililer, basın mensupları ve ellerinde Türk bayrakları ile çiçekler bulunan çok sayıda vatandaş büyük bir coşkuyla karşılıyor.

Şampiyonluk kupasıyla yurda dönen milli sporcular, bando ve marşlar eşliğinde karşılanırken yolcular ve yer hizmetleri personeli de alkışlarla milli takıma sevgi gösterisinde bulundu.

"Milli sporcularımız ve teknik kadro, İstanbul Havalimanı’nda kendileri için oluşturulan alanda basın mensupları ve vatandaşlara açıklamalarda bulundu.

"İnşallah daha nicelerine"

Kaptan Gizem Örge, "Böyle karşılanmak gerçekten harika. Döktüğümüz her ter, her emek; bu ülke için verdiğimiz... bu karşılanmaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra, o sevincin ilk heyecanını yaşadıktan sonra; sosyal medyada olsun, televizyonlarda olsun, ülkemizin de bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, o maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşlarını döktüğünü görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz, inşallah daha nicelerine." diye konuştu.

"İstediğimiz sonuçları aldık"

A Milli Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Daniele Santarelli, çok mutlu olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti;

Herkese merhaba. Bu kadar çok kişinin buraya gelmesi harika, geldiğiniz için çok teşekkürler. Bizim için çok güzel bir gün. İstanbul'a geri döndüğümüz ve bu güzel kupayı hep birlikte kutladığımız için çok mutluyuz. Sergilediğimiz performansla insanları gururlandırdığımızı düşünüyorum. Çok iyi oynadık, harika bir Milletler Ligi (VNL) geçirdik. İstediğimiz sonuçları aldık ve oyuncular her geçen gün daha da iyi bir performans sergiledi. Bildiğiniz gibi bu uzun bir süreçti; bu süreç boyunca tüm teknik ekibim ve oyuncularımla her gün daha iyiye gitmek için adım adım önemli ilerlemeler kaydettik. Herkesin mutlu olduğunu düşünüyorum. Herkese çok teşekkürler.

Tarih yazan Filenin Sultanları yurda döndü. https://t.co/a4Zu5koiPc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 27, 2026

Brezilya’dan Paris’in rövanşı alındı

Ay-yıldızlı ekip, bu zaferle aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın rövanşını da almış oldu. Paris'te bronz madalya maçında kaybettiği rakibiyle iki yıl sonra bu kez VNL finalinde karşı karşıya gelen Türkiye, rakibini mağlup ederek olimpiyattaki yenilginin telafisini kürsünün en üst basamağında yaptı.

VNL tarihindeki 4. madalya

2018'den bu yana düzenlenen Milletler Ligi'nde üst üste 8. kez finallerde yer alma başarısı gösteren Türkiye, bu sonuçla organizasyon tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazandı. Daha önce 2023'te Çin'i yenerek şampiyon olan, 2018'de ise ABD'ye yenilerek gümüş madalya alan milliler, koleksiyonuna bir altın madalya daha ekledi. Toplam madalya sayısını 4'e (2 altın, 1 gümüş, 1 bronz) yükselten Türkiye, VNL tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Melissa Vargas "MVP" seçildi

Final mücadelesini 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas, finallerde sergilediği üstün performansla turnuvanın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) ödülüne layık görüldü.

East Asian Games Dome'da düzenlenen törende millilere altın madalyalarını Polonyalı voleybolcu Michal Kubiak takdim ederken, şampiyonluk kupasını kaptan Gizem Örge, Çinli eski milli oyuncu Hui Ruoqi'den aldı. Podyumda büyük coşku yaşayan teknik heyet ve oyuncular, İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya bir kez daha dinletmenin gururunu İstanbul Havalimanı'nda vatandaşlarla paylaştı.