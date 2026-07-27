Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.07.2026 14:36

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı

Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı

Le Parisien gazetesinin haberinde, başkent Paris'teki Clichy Meydanı yakınlarında 30'lu yaşlarında bir kişinin, bıçaklı saldırıda bulunduğu belirtildi.

Saldırıda biri hamile olmak üzere 3 kadının yaralandığı aktarılan haberde, şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığını ifade edildi.

BFMTV'ye göre ise Paris'in Clichy Meydanı yakınlarında elinde iki bıçak olan bir kişi, yerel saatle 11.30 civarında etraftaki kişilere saldırdı.

Yaralanan 3 kişinin sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı ve hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmadığı aktarılan haberde, şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Saldırının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Gazze'de Filistinlilerin "açlıkla" imtihanı sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:20
Tekirdağ'da havayı kirleten işletmelere 15,2 milyon lira ceza
15:11
DMM: Yunanistan'ın füze tedarikini engellediği iddiaları gerçek dışıdır
15:06
Fransa'da 2026'da 116 bin hektar alan kül oldu
15:08
Dışişleri Bakanı Fidan, Tom Barrack'ı kabul etti
15:01
40 yıllık besici çiftin, 'yüz binde bir görülen' üçüz buzağı sevinci
14:21
Gazze'de Filistinlilerin "açlıkla" imtihanı sürüyor
Hancağız Barajı Türkiye'nin kuş envanterine katkı sunuyor
Hancağız Barajı Türkiye'nin kuş envanterine katkı sunuyor
FOTO FOKUS
Türkiye, İspanya'daki yangınlarla mücadele için 2 uçak gönderdi
Türkiye, İspanya'daki yangınlarla mücadele için 2 uçak gönderdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ