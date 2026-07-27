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Dünya
AA 27.07.2026 14:17

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında can kaybı sayısı 1405'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1405'e, vaka sayısı ise 3 bin 200'e yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında can kaybı sayısı 1405'e yükseldi

KDC Sağlık Bakanlığının yayımladığı son verilere göre, ülkede doğrulanmış Ebola vaka sayısı 3 bin 200'e, can kaybı ise 1405'e çıktı.

Bakanlık, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele ve Tshopo olmak üzere ülkenin 5 eyaletine yayılan salgında, 773 hastanın izolasyon merkezlerinde ve hastanelerde tedavi gördüğünü, 571 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Sağlık yetkilileri, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hasta yönetimi ve temaslı takibi çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Onaylanmış tedavi ya da aşı bulunmuyor

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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