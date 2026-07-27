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Dünya
AA 27.07.2026 12:55

Gazze'de İsrail ablukası, sağlık personeli ve hastaların ulaşımını durma noktasına getirdi

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırıları ve sıkı ablukası nedeniyle yaşanan yakıt, yağ, lastik ve yedek parça sıkıntısının sağlık personeli ve hastaları taşıyan otobüsleri birkaç gün içinde hizmet dışı bırakabileceği uyarısında bulundu.

Gazze'de İsrail ablukası, sağlık personeli ve hastaların ulaşımını durma noktasına getirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sağlık çalışanları ve hastaları taşıyan ulaşım araçlarının işletilmesi için gerekli malzemelerin tükenmesi nedeniyle seferlerin durma noktasına geldiği belirtildi.

Ulaşım hizmetlerinin tamamen kesilmesi halinde sağlık personelinin hastanelere ulaşamayacağı, hastaların ise uzman sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağı ifade edilen açıklamada, özellikle kanser ve böbrek hastalarının ciddi risk altında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım malzemeleri ile temel ihtiyaçların girişini kısıtlayan ablukasının sağlık sistemini ağır bir krizle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi.

Uluslararası toplum ve insani yardım kuruluşlarına "ulaşım ve ambulans sistemini kurtarmak için derhal müdahale etme" çağrısında bulunulan açıklamada, gerekli yakıt, yağ, lastik ve yedek parçaların temin edilememesinin yalnızca hastaneleri değil, acil sağlık hizmetlerini de tamamen işlevsiz bırakabileceği uyarısı yapıldı.

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