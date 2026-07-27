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Dünya
AA 27.07.2026 12:30

OpenAI CEO'su Altman, dünyada "yapay zeka otoriterliği" oluşmasından korktuğunu söyledi

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, "her dileği gerçekleştirecek bir cini yaratmaya yakın olduklarını" ancak bu teknolojinin "otoriterlik" oluşturmak yerine insanlığa fayda sağlaması ve yaygın erişime açık olması için çalışmaları gerektiğini belirtti.

OpenAI CEO'su Altman, dünyada "yapay zeka otoriterliği" oluşmasından korktuğunu söyledi

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketinin CEO'su Altman, katıldığı bir podcast programında, yapay zeka teknolojisinin mevcut konumuna ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altman, güvenlik sorunları ve mesleklerin geleceği gibi yapay zekayla alakalı büyük belirsizliklerin sürdüğünü ancak en büyük korkularından birinin dünyada "yapay zeka otoriterliği" oluşması olduğunu söyledi.

Belirli bir grup kişi ya da şirketin yapay zekayla "dünyayı kontrol edebileceğini" sanmasının "çok kötü" olacağını vurgulayan Altman, bu teknolojiyi "son derece yaygın, son derece ucuz, son derece güçlü" yapmayı ve herkesin kullanımına sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Altman, yapay zekaya erişimin yaygınlaşmasının, söz konusu "otoriterlik" oluşmadığı takdirde insanların refahını büyük oranda artıracağını savundu.

Mevcut konum itibarıyla yapay zekanın, insanı taklit etmekten öteye geçip öngörülemez şekilde gelişebildiği evreye ulaştığını öne süren Altman, bunun 10 yıl önce "uçuk bir hayalden" ibaret olduğunu ancak şimdi bunun dünya için "çok olumlu" sonuçlar doğuracağını iddia etti.

Altman, bazı diğer şirketlerin bu konudaki vizyonunun "çok korkutucu" olduğunu belirterek, bunların gerçekleşmesinin önüne geçmek için çabalayacağı mesajını verdi.

OpenAI ve tüm yapay zeka endüstrisinin önündeki pazarlama zorluklarına değinen Altman, "Birincisi, her dileği gerçekleştirecek bir cini yaratmaya yakınız. İkincisi, ilk dileklerimizin insanlığa büyük fayda sağlayacağından ve dünyayı çok daha fazla insanın çok daha fazla dilek hakkına sahip olduğu bir yer haline getirdiğimizden emin olacağız." ifadelerini kullandı.

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OpenAI Yapay Zeka ChatGPT Sam Altman
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