Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın gerektiğinde savunma, gerektiğinde ise diplomasi araçlarını kullanacağını söyleyen Bekayi, "Hiçbir zaman ABD'nin savaş ve barış zamanını belirlemesine izin vermedik ve vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD-Suudi Arabistan nükleer anlaşması

Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan ile imzalanan sivil nükleer anlaşmanın Riyad yönetiminin Abraham Anlaşmaları'na katılmasına bağlı olacağı yönündeki açıklamasını da değerlendirdi.

ABD'nin bu konuda 24 saat geçmeden tutum değiştirdiğini ve Abraham Anlaşmaları'na katılım şartı öne sürdüğünü belirten Bekayi, bunun Washington'ın alışılmış bir tutumu olduğunu söyledi.

Bekayi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamında tüm ülkelerin barışçıl nükleer faaliyet yürütmesinde sakınca olmadığını ve bunun da her ülkenin hakkı olduğunu dile getirdi.

Bulgaristan'da ABD askeri konuşlanmasına tepki

ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının Bulgaristan'daki Bezmer Hava Üssü'ne konuşlandırılması hakkında da konuşan Bekayi, Bulgaristan Parlamentosu ve halkının önemli bir bölümünün bu girişimi desteklemediğini söyledi.

Bekayi, "Bulgaristan'daki karar alıcılar, ülkelerini fiilen ABD ve İsrail’in İran'a yönelik askeri saldırısına suç ortağı konumuna düşürebilecek bu gayrimeşru ve tehlikeli kararın hesabını vermelidir." ifadelerini kullandı.

Bekayi, Fransa'nın "2 diplomatik personelin alıkonulduğu" iddiaları hakkında ise, söz konusu diplomatların faaliyetlerinin 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu ve Fransa’nın “sivil toplumu destekleme” maskesi ile İran’ın iç işlerine karıştığını söyledi.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum

Ummanlı heyet ile Tahran’da Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişi düzenlemeleri konusunda gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu olduğunu aktaran Bekayi, ABD'nin bu görüşmelerle bir ilgisinin olmadığını ve halihazırda ABD ile bir müzakere yürütmediklerini ifade etti.

Bekayi, Hürmüz Boğazı’ndaki durumun değişmediğini ve boğazın hala gemi trafiğine kapalı olduğunu belirtti.

"Ukrayna'nın tehlikeli macerası cevapsız kalmayacak"

Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiyi hedef aldığını, saldırıda bir denizcinin yaşamını yitirdiğinin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği hatırlatılması üzerine Bekayi, şunları kaydetti:

"(Gemi saldırısı) Siz bunu, söz konusu adımla gerçek efendileri olarak gördükleri kesimlere hoş görünmeye çalıştıkları şeklinde yorumlayabilirsiniz. Bu oluşumu (ABD, İsrail, Ukrayna) şer üçgeni olarak nitelemek mümkün. Bu tarz üçgenler uluslararası barışa hiçbir zaman katkı sağlamamış tam aksine istikrarı bozmuştur. Zelenskiy'nin büyükleri onu kontrol etmeli. Ukrayna'nın tehlikeli macerası cevapsız kalmayacak."