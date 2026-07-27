ABD Büyükelçisi: Trump, diplomatik görüşmelere alan açmak için İran'a saldırıları durdurdu

Pazar günü Fox News televizyonuna konuşan Büyükelçi Waltz, Başkan'ın görüşmelere alan açtığını ve biraz zaman tanıdığını söyledi. İran ordusundan bir sözcü ise pazar günü yaptığı açıklamada, Tahran'ın yanıt olarak bölgedeki misilleme saldırılarını durdurduğunu ifade etti.

Saldırılara ara verilmesi, yaklaşık iki haftadır devam eden günlük ABD bombardımanlarının ve karşılıklı misillemelerin ardından gerçekleşti. Bu durum, haziran ayında sağlanan ateşkesin fiilen bozulmasına yol açmıştı.

Trump'ın şimdilik gerilimi tırmandırmaktan vazgeçip vazgeçmediği sorusuna yanıt veren Waltz, NBC'ye yaptığı açıklamada, bu kadar ileri gitmeyeceğini belirterek Başkan'ın tüm seçenekleri masada tuttuğunu dile getirdi.

Waltz ayrıca, New York Times gazetesinde yer alan ve yönetim yetkililerinin, genişleyen düşmanlıkların hava savunma mühimmatı stoklarını tehlikeli şekilde tükenme noktasına getirebileceği yönünde uyarıda bulunduğuna ilişkin haberleri reddetti. Waltz, ABD ordusunun bu harekatı gerektiği gibi etkili bir şekilde yürütmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu belirtti.

Pazar akşamı itibarıyla Trump, son gelişmeler hakkında kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı ancak daha önce Truth Social hesabında ABD askeri uçaklarının İran gemilerini ve Hark Adası'nı bombaladığını gösteren bilgisayar üretimi görseller paylaştı.

Bu sırada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin aktardığına göre, İran ve Umman cuma ve cumartesi günleri Tahran'da Hürmüz Boğazı'nın yönetimini görüşmek üzere birkaç tur teknik görüşme gerçekleştirdi.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin anlaşmazlıklar, bu ayın başlarında ABD-İran gerilimini yeniden tırmandırdı ve savaşı kalıcı olarak sona erdirmenin önündeki ana engel olmaya devam ediyor.

İran ve ABD, askeri operasyonları durdurmak, boğazı yeniden açmak ve sonraki 60 gün içinde savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varmak amacıyla haziran ayında bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Ancak İran güçlerinin 13 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere saldırmasının ardından ABD, ülkeye yönelik hava saldırılarını yeniden başlattı ve İran limanlarına deniz ablukasını tekrar uygulamaya koydu.

İran ise Orta Doğu genelindeki ABD askeri tesislerine ve üslerine saldırılar düzenleyerek yanıt verdi. Bu saldırılarda dört Amerikan askeri hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığına göre, o tarihten bu yana düzenlenen ABD saldırılarında onlarca kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere'de ise Savunma Bakanı Wes Streeting, petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz ve diğer temel emtialar için dünyadaki en önemli taşıma rotalarından biri olan boğazı görüşmek üzere önümüzdeki hafta ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth ile bir araya geleceğini söyledi. Streeting, BBC'ye yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ile ticari deniz taşımacılığının güvenliğinin sağlanması konusunda tamamen aynı görüşte olduklarını ifade etti.

Geçen hafta, yenilenen çatışmaların küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla petrol fiyatları mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 dolara ulaştı.

Savaş beşinci ayına yaklaşırken, ABD'de geniş çapta tepki toplamaya devam ediyor. CBS/YouGov tarafından yapılan yeni bir anket, Amerikalıların yüzde 57'sinin çatışmadan rahatsız olduğunu, sadece yüzde 19'unun iyimser olduğunu ortaya koydu.

Resmi veriler, ABD ve İsrail'in İran ile şubat ayında başlayan savaşından bu yana Orta Doğu genelinde binlerce kişinin öldüğünü, ölenlerin büyük çoğunluğunu ise İran ve Lübnan vatandaşlarının oluşturduğunu gösteriyor.