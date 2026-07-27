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Dünya
AA 27.07.2026 08:50

ABD'de yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'de yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Seattle İtfaiye Departmanı Sözcüsü Grace Nunez, Seattle'daki gözlem kulesi Space Needle yakınlarında düzenlenen "Bite of Seattle" yemek festivalinde yerel saatle 18.00 sularında silahlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Nunez, 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, biri ağır olmak üzere yaralanan 5 kişinin Harborview Tıp Merkezi'ne sevk edildiğini belirtti.

Hastane Sözcüsü Susan Gregg de kol, karın ve bacak bölgelerinden yaralanan kişilerin tedavilerine başlandığını kaydetti.

Olay yerindeki güvenlik önlemleri artırıldı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edildi, etkinlik alanının çevresi boşaltıldı.

Şüphelinin gözaltına alınıp alınmadığı bilinmiyor.

Washington Eyalet Valisi Bob Ferguson, yaptığı açıklamada, eyalet devriyesi özel harekat timlerinin, yerel polise destek vermek amacıyla bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Ferguson, "Dualarım, kurbanların aileleriyle ve insanların güvenliğini sağlamak için çalışan görevlilerle." ifadesini kullandı.

İlk olarak 1982'de düzenlenen ve 3 gün süren geleneksel yemek festivaline her yıl yaklaşık 350 bin kişinin katıldığı belirtiliyor.

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