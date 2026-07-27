ABD'de evden çalışan kiracılara ek ücret tartışması

ABD'nin California eyaletinde evden çalışan kiracılardan aylık 200 dolar ek ücret talep edilmesi, sosyal medyada tartışma yarattı.

San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki (Bay Area) yaklaşık 50 metrekarelik müstakil ev, elektrik, su, ısıtma, klima ve internet dahil aylık 3 bin 250 dolara kiraya çıkarıldı. Ancak ilanda, evden çalışan kiracılardan ayrıca 200 dolar ücret talep edilmesi dikkat çekti.

"Daha fazla para almak için bahane"

İlan, Reddit kullanıcılarının tepkisini çekti. Bazı kullanıcılar uygulamayı "çılgınlık" ve "absürt" olarak nitelendirirken, ek ücretin yalnızca kiracıdan daha fazla para almak için istendiğini savundu.

Bir kullanıcı, evden çalışanların faturaları 200 dolar artırmasının pek mümkün olmadığını belirterek uygulamayı eleştirdi.

Bazı kullanıcılar ev sahibini haklı buldu

Bazı Reddit kullanıcıları ise evden çalışanların gün boyunca evde bulunması nedeniyle elektrik, su, klima ve ısıtma kullanımının artabileceğini savundu.

Bir kullanıcı, evden çalışmanın kendi faturalarını artırdığını belirtirken, bir başkası da klima veya ısıtıcının gün boyunca çalıştırılması nedeniyle ek maliyet oluşabileceğini ifade etti.

"Evden çalışıp çalışmadığı nasıl denetlenecek?"

İlanın yer aldığı platformdaki kullanıcılar, ev sahibinin kiracının evden çalışıp çalışmadığını nasıl tespit edeceğini de sorguladı.

COVID-19 salgını sonrası ABD'de uzaktan çalışma yaygınlaşırken, evden çalışan kiracılardan ek ücret alınmasının ilerleyen dönemde daha sık görülüp görülmeyeceği tartışılıyor.

Ancak uygulamanın henüz ülke genelinde yaygın olmadığı belirtiliyor. Chicago'da yaşayan uzaktan çalışan Christopher Williams, ABC 7'ye yaptığı açıklamada daha önce "evden çalışma ücreti" ile karşılaşmadığını söyledi.

Kiralık evin bulunduğu Walnut Creek kentindeki Northgate mahallesinde yer alan mülkün, ana konutun bulunduğu arsadaki bir müştemilat olduğu belirtildi. Tek yatak odalı ve tek banyolu eşyalı evin ilanının daha sonra kaldırıldığı veya kiralandığı tahmin ediliyor.

Zillow verilerine göre, ABD'nin teknoloji merkezi olarak bilinen Bay Area'da ortalama kira bedeli, ülke genelindeki ortalamanın yaklaşık yüzde 75 üzerinde bulunuyor.