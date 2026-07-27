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Dünya
AA-TRT Haber 27.07.2026 00:41

Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptırımların kaldırılması için arabuluculuk yaptığını söyledi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan ile Türkiye'nin geçen yıl Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda arabuluculuk girişiminde bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ABD nezdinde bu konuda devreye girdiğini söyledi.

Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptırımların kaldırılması için arabuluculuk yaptığını söyledi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş Şara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye’nin rolüne bir kez daha dikkat çekti.

Al Jazeera televizyonuna konuşan Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi.

Yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti.

​​​​​​​Şara, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için ABD ve Başkan Trump nezdinde ara buluculuk yaptı. O dönemde Suriye’yi kısıtlayan Sezar Yasası yürürlükteydi. Bu yaptırımlar önceki rejimin işlediği suçlar nedeniyle uygulanmıştı. Ancak devrik rejimden kendini kurtaran Suriye halkının bu yaptırımlara maruz kalmaya devam etmesi mantıklı değildi. Suudi Arabistan ve Türkiye’nin girişimleri sonucunda Başkan Trump ikna oldu ve Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları kaldırdı."

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Recep Tayyip Erdoğan Ahmed Şara Suriye ABD Suudi Arabistan
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