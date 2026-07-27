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Dünya
RT 27.07.2026 07:44

Almanların yüzde 70'i ordunun ülkeyi koruyabileceğine güvenmiyor

Almanya'da yapılan bir ankete göre halkın yüzde 70'i, ordunun olası bir saldırı karşısında ülkeyi savunabilecek güçte olduğuna inanmıyor. Berlin, Ukrayna Savaşı'nın ardından savunma harcamalarını artırırken asker sayısını da yükseltmeyi planlıyor.

Almanların yüzde 70'i ordunun ülkeyi koruyabileceğine güvenmiyor

Almanya'da halkın büyük bölümü, ülkenin ordusunun olası bir saldırıya karşı yeterince güçlü olmadığı görüşünde.

YouGov tarafından 17 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Almanya'da 2 bin 79 yetişkinin katılımıyla yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 70'i Alman ordusunun ülkeyi muhtemel bir saldırıdan koruyabileceğine güvenmiyor. Orduya güvendiğini belirtenlerin oranı yüzde 21'de kalırken, yüzde 8'lik kesim görüş belirtmedi.

Anketin kapsadığı ülkeler arasında orduya duyulan güvenin en düşük olduğu ülke Almanya oldu.

Almanların çoğu savunma harcamalarına sıcak bakmıyor

Ankete katılan Almanların yüzde 40'ı ülkenin savunma bütçesini yetersiz bulduğunu söyledi. Ancak katılımcıların yüzde 77'si, artan savunma harcamalarını karşılamak için vergilerin yükseltilmesine karşı çıktı.

Katılımcıların yüzde 62'si savunma bütçesini artırmak için kamu hizmetlerinde kesinti yapılmasını, yüzde 59'u ise hükümetin daha fazla borçlanmasını istemediğini belirtti.

Almanya ordusunu büyütmeyi planlıyor

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya saldırmasının ardından Almanya, savunma kapasitesini güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı.

Berlin yönetimi, geçen yıl 86 milyar euro olan savunma harcamalarını 2029'da 153 milyar euroya çıkarmayı planlıyor. Almanya ayrıca 2035'e kadar muvazzaf asker sayısını 184 binden 260 bine yükseltmeyi, ihtiyat kuvvetlerinin sayısını ise 200 bine çıkarmayı hedefliyor.

Ancak hedeflere ulaşmanın zor olabileceği belirtiliyor. 2011'de zorunlu askerliği askıya alan Almanya'da, uygulamanın yeniden yürürlüğe konulması da tartışılıyor.

Öte yandan, özellikle gençler arasında zorunlu askerliğe yönelik tepkiler sürüyor. Ülkede bazı gençler, hayat pahalılığı ve işsizlik gibi sorunlara dikkat çekerek yeniden askere gitmek istemediklerini ifade ediyor.

Almanya'da savunma harcamalarının artırılması tartışmaları, bir yandan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın oluşturduğu güvenlik endişeleri, diğer yandan sosyal harcamalar ve ekonomik sorunlar arasında devam ediyor.

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