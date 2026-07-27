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Dünya
AA 27.07.2026 09:16

İran, Hürmüz Boğazı'ndaki alternatif güzergahtan sistemlerini kapatarak geçmeye çalışan 6 gemiyi durdurdu

İran'ın gece saatlerinde Hürmüz Boğazı'nın güneyinde Tahran'ın belirlediği rota yerine alternatif güzergah üzerinden sistemlerini kapatarak geçmeye çalışan 6 gemiyi durdurduğu belirtildi.

İran, Hürmüz Boğazı'ndaki alternatif güzergahtan sistemlerini kapatarak geçmeye çalışan 6 gemiyi durdurdu

İran devlet televizyonuna konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, gece saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 6 geminin durdurulduğunu ifade etti.

Söz konusu yetkili, gemilerin tüm sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki "yasa dışı ve güvenli olmayan" güzergahtan geçmeye çalıştığını, bu girişimin ABD ordusunun "kışkırtmasıyla" yapıldığını ancak başarısız olduğunu söyledi.

Öte yandan, 6 gemiden birinin geçiş girişimi sırasında kaza yaptığı, diğer 5 geminin ise Basra Körfezi'ne geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

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Hürmüz Boğazı İran ABD
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