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Ekonomi
AA 27.07.2026 10:16

BIST 100 endeksi yeni haftaya 14.028,40 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,61 yükselişle 14.028,40 puandan başladı.

BIST 100 endeksi yeni haftaya 14.028,40 puandan başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,95 değer kaybederek 13.943,87 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 84,53 puan ve yüzde 0,61 artışla 14.028,40 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 3,76 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılara ara vermesiyle haftanın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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