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Ekonomi
TRT Haber 27.07.2026 10:41

MTV ödemelerinde süre daralıyor: Son 5 gün

Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Ödemeler cuma günü sona eriyor. Peki, MTV nereden ve nasıl yatırılabiliyor?

MTV ödemelerinde süre daralıyor: Son 5 gün

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2. taksit ödeme döneminde sona yaklaşılıyor. Ödemeler cuma günü sona erecek.

MTV ocak ve temmuz aylarında 2 eşit taksitle ödeniyor. Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV’nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor..

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri; vergi daireleri, PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi ile bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamalar üzerinden de kolayca ödeme yapılabiliyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek yatırılabiliyor. Bu sistemler, 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. 

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