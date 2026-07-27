Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 22 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre bir yasa dışı bahis sitesinde ödemelere aracılık ettiği tespit edilen 31 şüpheliye ait hesaplardaki finansal işlemler üzerinden soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. nezdinde bulunan hesaplarının yasa dışı bahis sitesindeki ödemelerde kullanıldığı belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından şüphelilere ait banka, kripto ve elektronik para hesap hareketleri incelendi. Yapılan incelemelerde hesaplarda toplam 231,3 milyon liralık para hareketi olduğu tespit edilmesi üzerine Takipli Siber Suç Soruşturması Faaliyeti başlatıldı.

Bu kapsamda Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 22 ilde 31 şüpheliye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar neticesinde 22 kişi gözaltına alındı. 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.