Kastamonu'da selden etkilenenler için 5 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, konuya ilişkin açıklamayı NSosyal hesabından yaptı.

Bakan Göktaş açıklamasında, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hane başı 10.000 TL olmak üzere bölgeye 5 milyon lira kaynak aktardıklarını belirtti.

Psikososyal Destek Ekipleri ile ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Göktaş, "İlimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla hane ziyaretlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.