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Türkiye
İHA 27.07.2026 11:26

Tır otomobili sürükleyip takla attırdı: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, seyir halindeki bir tır, yan şeritte seyreden otomobili sürükleyip takla attırdı. 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

D-400 Karayolu Kızılağaç Mahallesi ışıklı kavşağında, Alanya istikametinden Manavgat yönüne seyreden H.U. idaresindeki tır, kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarpmamak için direksiyonu sola kırdı ve yine kırmızı ışıkta beklemek içini yavaşlayan V.T. yönetimindeki otomobile çarparak sürükledi.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, Kızılağaç istikametinden kavşağa gelen Mehmet E. yönetimindeki otomobile çarparak durabildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, takla atan otomobilin sürücüsü V.T. ile araçta yolcu olarak bulunan Kübra T. ve Ümran T. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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